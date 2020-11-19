Заразность мутировавшего коронавируса оценили в Роспотребнадзоре Фото: REUTERS

Наблюдаемые мутации коронавирусной инфекции нового типа затрагивают только один процент его генома. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, уточнив, что такой показатель исключает случаи повторного заражения COVID-19

«Если произойдет мутация вируса, которая закрепится, то повторные случаи заболевания будут достаточно частыми, как это происходит с гриппом», - заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист также отметил, что большинство не должны повторно заболеть коронавирусной инфекции, поскольку при наличии «нормального иммунного ответа», в организме выработаются антитела, которые создают пожизненную иммунологическую память.

Напомним, ранее ученые обнаружили продукт, уничтожающий 97 процентов коронавируса в организме человека всего за пять минут. Оказалось, что на это способен обычный сок черноплодной рябины. Сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает также гранатовый сок, уничтожающий до 80 процентов патогенов COVID-19, а также зеленый чай. Эксперты советуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день