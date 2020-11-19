Курение кальяна увеличивает риск заражения коронавирусом, заявил нарколог

Курение кальяна увеличивает риск заражение коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Курение кальяна существенно увеличивает распространение любых инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

- Риск увеличивается в разы в связи с передачей вируса через мундштук и тесным взаимодействием, подразумевающем групповое потребление никотина и других смесей в ограниченном пространстве, - подчеркнул он.

Брюн добавил, что организм курильщиков наиболее уязвим перед инфекционными заболеваниями. Поэтому он считает абсолютно правильным и оправданным ограничение работы кальянных в Москве.

Напомним, с 30 октября в России ввели запрет на курение кальяна в общественных местах. Это ограничение распространяется и на кальянные, которые оформлены как заведения общественного питания. Нарушителям грозит штраф от 500 до полутора тысяч рублей. А владельцам заведений, где будут продолжать курить кальяны, придется заплатить 40 тысяч рублей, если это индивидуальный предприниматель. Для юридических лиц сумма возрастает до 90 тысяч.