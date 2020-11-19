Новый смертельный для человека вирус выявили в Боливии Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый опасный вирус, который может представлять для человека смертельную угрозу, обнаружили в Боливии. Местные эксперты выявили способность геморрагической лихорадки Чапаре, открытой в 2004 году, передаваться человеку.

Исследования показали, что заболевание передается через биологические жидкости. Чаще всего разносчиками инфекции становятся грызуны, говорится в материалах Американского общества тропической медицины и гигиены. Особую опасность, по мнению специалистов, представляют грызуны, летучие мыши, а также приматы. Отмечается, что у них может быть 540-850 тысяч неизвестных науке вирусов, которые потенциально опасны для людей.

Впервые зараженных вирусом людей обнаружили в 2003–2004 годах. Тогда ученые предположили, что он не передается от человека к человеку. Однако в прошлом году вспышка болезни случилась вновь. От зараженного фермера вирус передался и ухаживающим за ним медсестрам. Специалисты выявили, что лихорадка передается лишь через жидкости.

Среди симптомов геморрагической лихорадки Чапаре чаще всего встречаются повышенная температура тела, а также головная боль и ломота в суставах. У многих заболевших также наблюдается рвота и происходит внутренние кровотечения.

На сегодняшний день неизвестно точное число заразившихся, однако местным жителям и туристам рекомендуется уделить особое внимание здоровью и в случае появления подомных симптомов немедленно обращаться за помощью к врачам.

Напомним, ранее международная группа ученых обнаружила новое заболевание, получившие название VEXAS. Эта болезнь способна нести смертельную опасность для взрослых людей.