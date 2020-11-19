Кириллу Гребенщикову запретили въезд на Украину

Кирилла Гребенщикова не пустили в Киев и запретили ему въезд на Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского актера Кирилла Гребенщикова остановили на границе с Украиной. Украинские пограничники отказали ему во въезде, когда он прилетел в Киев. Об этом в четверг сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Гражданин России Кирилл Гребенщиков прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Минска. По словам мужчины, который является российским актером, на Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам", - передает ТАСС текст сообщения.

При оформлении документов выяснилось, что Гребенщиков ранее принимал участие в съемках в Крыму. Артисту отказали во въезде и запретили посещать Украину в течение трех лет.

По информации погранслужбы, Гребенщиков уже вылетел с Украины в Белоруссию.

Напомним, что после государственного переворота в Киеве, в Крыму прошел народный референдум. Абсолютное большинство крымчан изъявили желание оставить за полуостровом право называться республикой, при этом находясь в составе РФ.