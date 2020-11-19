Синоптики рассказали, когда в Москве сойдет гололедица

Ледяных дождей можно в ближайшие дни не ждать, но гололедица будет сковывать столичные дороги до субботы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледяных дождей можно в ближайшие дни не ждать, но гололедица будет сковывать столичные дороги до субботы. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как он сообщил ТАСС, причиной гололедицы в ближайшие два дня станет контраст плюсовой температуры днем и минусовой – ночью. Также «свой вклад» внесет мокрый снег, добавил Вильфанд.

«Ледяных дождей больше не прогнозируется, поскольку температурный фон будет однородным, но и во второй половине дня в пятницу, и в субботу, и в воскресенье ожидаются осадки», - сказал синоптик.

И в пятницу. и в субботу стоит быть очень внимательными как автомобилистам, так и пешеходам, потому что местами гололедица будет очень сильной.

Метеоролог отметил, что повторяемость и интенсивность ледяных дождей будут увеличиваться. Но синоптики готовы к этому и будут заранее предупреждать россиян, чтобы снизить травмоопасность. Вильфанд подчеркнул, что такая погода действительно опасна, поэтому не стоит относиться к ней легкомысленно.