Сербская православная церковь в «жестких выражениях» опровергла смерть своего Патриарха

Патриарх Сербский Ириней был госпитализирован в начале ноября. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сербское телевидение сообщило о кончине Патриарха Сербского Иринея. По данным источников RTV BN, он якобы умер 19 ноября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Однако, как пишет РИА «Новости», менее чем через полчаса Сербская церковь «в жестких выражениях» опровергла сообщения местных СМИ. Сербский патриарх Ириней остается в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии, рассказали в пресс-службе церкви.

Иринея госпитализировали 4 ноября 2020 года в Военно-медицинскую академию Белграда. Священнослужителю сейчас 90 лет. Мирослав Гаврилович – это мирское имя Сербского патриарха – начал служить церкви в 1959 году, избран патриархом он был в 2010 году.

Сейчас в Сербии вторая волна пандемии. Ежедневно там выявляют около пяти тысяч зараженных. На сегодняшний день там погиб 1081 человек.

10 октября 2020 года на карантине оказался и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он контактировал с больным человеком. 73-летний священнослужитель работал на удаленке и чувствовал себя хорошо. Позднее он сдал отрицательный тест на COVID-19.