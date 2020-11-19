В Госдуму внесли законопроект об отсрочке по выплате долгов для бизнеса и пенсионеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Законопроект о продлении отсрочки по долгам для пострадавших от пандемии коронавируса бизнеса и пенсионеров внесли на рассмотрение Госдумы РФ. Предприниматели смогут рассчитывать на помощь до 15 миллионов рублей, если проект будет принят.

Рассрочку по выплате долгов предоставят на срок до года (можно меньше, но не больше). Но при этом ограничения пока введены до августа 2021 года, если правительство не одобрит новые сроки, сказано на сайте нижней палаты парламента.

На такие же рассрочки могут претендовать пенсионеры, у которые есть долги. В их случае – они могут растянуть оплату на 24 месяца, но не позднее июля 2022 года. Опять же кабмин может сдвинуть этот срок.

«Кроме того, было предусмотрено, что в отношении граждан-должников и ИП-должников до 31 декабря 2020 года, не будут применяться меры, связанные с арестом и изъятием имущества должника, за исключением транспортных средств», - уточнили авторы инициативы.

Должников граждан не будут трогать судебные приставы до 1 июля 2021 года. У них не будут изымать движимое имущество, кроме автотранспорта.