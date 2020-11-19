МИД РФ назвал циничной провокацией слова немецкого посла в Литве про Вторую мировую

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова немецкого посла в Литве о целях Советского Союза во Второй мировой войне являются циничной провокацией. Москва ждёт от Берлина объяснений подобных заявления дипломата. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее посол Германии в Литве Маттиас Сонн назвал целью освобождения Красной армией Германии от нацизма «установление в побеждённом государстве сталинского репрессивного режима»

«С учётом истории Второй мировой войны и роли Германии, её народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе», - заявила российский дипломат, отметив, что РОссия ожидает от Германии объяснений и «четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада».

Кроме того, Захарова отметила, что в последнее время в Германии всё чаще продвигают псевдоисторические идеи, приравнивающие Советский Союз к Третьему рейху, а также отождествляющие коммунистический и национал-социалистический режимы