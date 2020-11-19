В рождественской елке Рокфеллеров в Нью-Йорке нашли живую сову

В елке Рокфеллеров найдена живая сова. Фото: REUTERS

В ветвях рождественской елки у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке нашли живую сову. До Рождества еще несколько недель, но дерево принято устанавливать заранее. Срубленную елку привезли в центр Нью-Йорка, при распаковке дерева грузчики обнаружили, запутавшуюся в ветвях сову. Весть о птице быстро облетела город. Жители успели окрестить событие рождественским чудом.

Весть о птице быстро облетела город. Фото: REUTERS

Освобожденная птица не спешила улетать. Установщики 22-метрой елки предположили, что сове понравилось быть в центре внимания.

Оказалось, что застрявшая в перевязанных веревками ветвях сова проделала вместе с деревом путь примерно в 250 километров. Отмечается, что птица не пострадала и полностью здорова. Непонятным остается, почему она не улетела, когда дерево начали спиливать. Возможно, крепко спала - шутят работники.