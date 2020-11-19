В Нагорном Карабахе сформированы пять дополнительных центров гуманитарной помощи Фото: REUTERS

В составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования дополнительно сформированы пять центров для решения гуманитарных задач. Соответствующие указание дал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Согласно указу главы Минобороны, созданы Центр гуманитарного разминирования; Центр транспортного обеспечения; Центр медицинского обеспечения; Центр торгово-бытового обеспечения; а также Центр примирения враждующих сторон, в который входит отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца».

Напомним, президент России Владимир Путин поручил создать Межведомственного центра гуманитарного реагирования для решения гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе, а также оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему во время военных действий. В состав центра входят Минобороны, Министерства иностранных дел, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МЧС.