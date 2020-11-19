Эксперт прокомментировал ответные санкции против Twitter, Facebook и YouTube

Эксперт оценил ответные санкции против Twitter, Facebook и YouTube Фото: REUTERS

В России могут начать наказывать иностранные сайты за цензуру против СМИ. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 19 ноября. Ответные санкции коснутся Twitter, Facebook и YouTube.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил, как эти санкции скажутся на обычных пользователях.

- Могут прекратить работу сервиса на территории Российской Федерации либо сделать его недопустимо сложным, неудобным, сбоящим, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

При этом Мариничев отметил, что подобные санкции чреваты большими последствиями.

- Проблемы могут появиться и у остального интернет-пространства - что будет с ним, как повлияет блокировка таких значимых сервисов как Ютуб, Гугл на территории Российской Федерации. Это тоже чревато последствиями – сбоями и неправомерными блокировками иных сервисов, - добавил эксперт.

Мариничев добавил, что на Ютуб завязано слишком много всего, поэтому едва ли его удастся безболезненно заблокировать.