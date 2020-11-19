Лавров и глава МИД Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Армении, Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, и ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

«Собеседники коснулись деталей практического применения совместного трехстороннего заявления от 9 ноября … Они также обсудили сложившуюся ситуацию в Арцахе и регионе», - говорится в сообщении МИД Армении.

Кроме того, министры обсудили деятельности российских миротворцев в Карабахе, усилия, направленные на урегулирование гуманитарной ситуации в регионе, а также встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая состоялась в среду, 18 ноября, в Москве

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу во вторник, 10 ноября. По словам командующего российскими миротворцами Рустам Мурадов, обстановка в регионе стабилизируется, в зоне соприкосновения «не слышно ни одного выстрела».