Ритейл может получить новый налоговый режим в 2021 году

Глава ФНС Даниил Егоров. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Ритейл избавят от обязательного предоставления отчетности в налоговые органы в 2021 году, систему налогообложения могут автоматизировать – все будет списываться без излишней волокиты.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, сейчас его ведомство ждет одобрение инициативы от Минфина, кабмина и нижней палаты парламента.

На пленарном заседании Всероссийского налогового форума «Налоговая вакцинация экономики» Егоров «аккуратно» заявил, что сама ФНС готова к выходу на новый режим.

«Если нас поддержат, то, соответственно, мы увидим новый режим, который на основании онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники) полностью берет исчисление налогов на борт ФНС», - сказал глава налоговой.

Сейчас озвученная система существует в виде инструмента информирования правительства о состоянии ритейла в России. Но его можно использовать как орган налогового контроля, к чему и стремится ФНС.

На базе системы ККТ ведомство собиралось также ввести режим «УСН-онлайн», то есть торговые предприятия, выплачивающие налог с выручки по упрощенке, могли бы избавиться от сдачи отчетности в налоговые органы. Но налогоплательщики сказали, что по этому режиму освобождение от отчетности не делало погоды, поэтому ФНС проработал новый инструмент – онлайн-ККТ.