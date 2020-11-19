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Влияние мата на мозг объяснил эксперт

По словам невролога, употребление ненормативной лексики стимулирует центральную нервную систему
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Влияние мата на мозг объяснил эксперт

Влияние мата на мозг объяснил эксперт

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Употребление мата стимулирует центральную нервную систему. Об этом рассказал невролог и нейрофизиолог Александр Будик, по словам которого употребляющий ненормативную лексику в итоге способен переносить сильную боль, поскольку у него меняется уровень восприятия боли.

Эксперт пояснил, что изменение восприятия боли связан высоким уровнем гормонов стресса, выбрасываемых при употреблении мата. Именно эти гормоны изменяет в центральной нервной системе болевой порог.

«Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует», - уточнил специалист в беседе с радио Sputnik.

Будик заявил, что использование мата является агрессией, и именно так это воспринимает центральная нервная система. В итоге агрессия приводит организм в состояние стресса. Однако специалист обратил внимание на то, что постоянно испытывать стресс вредно для здоровья, поскольку организм находится в напряжении, когда увеличивается нагрузка не только на нервную, но также на сердечно-сосудистую и другие системы.