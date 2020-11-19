Гражданская жена курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым, рассекретила планы потерпевших

Михаил Ефремов планирует просить президента о помиловании. Адвокат потерпевших подтвердил, что родные Сергея Захарова могут поддержать прошение, но при условии, что им компенсируют расходы на похороны -111 тысяч рублей.

Гражданская жена погибшего, которая жила с ним последние 20 лет, поделилась своим мнением по данному поводу. Ирину Стерхову не включили в список потерпевших по данному делу, хотя она предоставила все доказательства.

Новость о возможном прошении стала для нее ударом, женщина недоумевает, неужели родные Сергея действительно готовы поддержать письмо актера к президенту.

- Поначалу ведь они заявили, будто ничего не хотят от Ефремова, кроме наказания. Затем хотели память Сережину за рубль продать. Потом у них появилась моральная боль, они взяли по миллиону. Какое может быть примирение? – комментирует женщина сайту mk.ru.

Она согласна с тем, что 7,5 лет, которые получил актер – это много, но и просить о помиловании неправильно.

Ирина не только возмущена желанием сторон примириться, но и готова привлечь к ответственности законную жену Сергея Захарова, его младшего сына и брата.

- Они в суде лжесвидетельствовали, говорили, что Сергей живет с официальной женой. На суде они под присягой говорили что ни попадя. Пусть ответят, - говорит женщина.

Кстати, участкового, который представил в суд «липовую» справку, что Сергей снимает у Ирины комнату, освободили от должности и возбудили на него уголовное дело.

- Что касается Михаила, то помиловать могут любого гражданина, независимо о того, признал он вину или нет, выплатил ли компенсацию – все зависит от решения президента, - заключила женщина.