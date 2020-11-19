Назван эффективный способ сжигания жира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые пришли к выводу, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте участвовали 43 здоровых добровольца без ожирения. В течение 32 часов они придерживались двух разных диет. Первая группа участников употребляла специальные коктейли с высоким содержанием белка с соотношением углеводов 35%, белка 40% и жира 25%. Добровольцы из второй группы потребляли то же количество калорий, но питались обычными продуктами. В них содержалось 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.

Все это время ученые следили за состоянием участников и их метаболизмом. В результате выяснилось, что на высокобелковой диете добровольцы сжигали в среднем на 80 калорий в день больше. При этом участники не занимались каким-либо дополнительными физическими упражнениями.