Эффективность маски для защиты от коронавируса оценили датские ученые Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Медицинская маска может снизить риск заражения коронавирусной инфекции на 15–20 процентов. Так считают специалисты Национального госпиталя Дании, которые провели исследование с участием более шесть тысяч человек, чтобы выяснить, насколько эффективно это средство защиты.

Исследование проводилось весной, когда в Дании ношение масок еще не было распространено, однако большинство мест скопления людей было закрыто. В ходе исследования ученые разделили добровольцев на две группы: одни посещали общественные места в масках, другие не соблюдали такие меры защиты.

В итоге выяснилось, что среди тех, кто не надевал маски коронавирусом заразились 2,1 процента людей, во второй группе таких оказалось всего на 1,8 процента меньше. Из этого исследователи сделали вывод, что медицинская маска может защитить на 15–20 процентов. Однако речь идет о тех случаях, когда маску как средство защиты использует здоровый человек.

«Исследование не подтверждает ожидавшееся 50-процентное снижение вероятности заражения у использовавших маски и свидетельствует о более скромной степени защиты — на уровне 15–20 процента», - говорится в исследование, опубликованном на сайте госпиталя.

Напомним, микробиологи из Университета Гонконга с помощью лабораторных хомяков доказали эффективность масок для защиты от COVID-19.