США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты внесли в список санкций по Северной Кореи две расположенные на территории России компании. Об говорится в заявлении американского Минфина.

В «черный список» попали «Генеральная торговая компания "Чхолсан"» (ООО «Чхолсан») с ее московским филиалом, а также ООО «Мокран», распложенная в Санкт-Петербурге.

В рамках введенных ограничений американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с компаниями из санкционного списка.

Также к уже находившимся под санкциями двум юридическим лицам из Северной Кореи США добавили их российские филиалы ООО «Зенко» и «Рынардо».