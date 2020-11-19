США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты внесли в список санкций по Северной Кореи две расположенные на территории России компании. Об этом говорится в заявлении американского Минфина.

В «черный список» попали «Генеральная торговая компания "Чхолсан"» (ООО «Чхолсан») с ее московским филиалом, а также ООО «Мокран», распложенная в Санкт-Петербурге.

В рамках введенных ограничений американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с компаниями из санкционного списка.

Также к уже находившимся под санкциями двум юридическим лицам из Северной Кореи США добавили их российские филиалы ООО «Зенко» и «Рынардо».

Напомним, днем ранее, 18 ноября, Министерство финансов США ввели новые санкции в отношении девяти граждан Ирана, а также 47 иранских организаций. Под ограничения попали по одной турецкой и германской компании. Среди девяти человек, внесенных в «черный список», оказался министр разведки и безопасности Исламской республики Махмуд Алави.