Четыре ранних симптома коронавируса назвали эксперты Фото: REUTERS

Ранние симптомы коронавирусной инфекцией назвали британские и канадские ученые.

Как передает Daily Express, прежде всего ученые из Имперского колледжа в Лондоне указали на спутанность сознания, которая может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий перенесенной инфекции, однако появляется уже на ранних стадиях заболевания.

Вторым ярким симптомом повышенная утомляемость, на которую указали ученые из Тринити колледжа в Дублине, обнаружившие, что она встречается примерно у каждого второго больного коронавирусной инфекцией и может сохраняться до десяти недель.

Кроме того, у больных COVID-19 присутствуют гастроэнтерологические проблемы, которые встречаются у каждого пятого заболевшего. Они в основном испытывают проблемы с желудком, отсутствие аппетита, а также жалуется на диарею и рвоту. Врача из Университета Альберты в Канаде Митча Уилсона отметил, что эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но призвал не игнорировать такие проявления и обратиться к медикам.

Еще одним из ранних проявлений этого вируса может стать конъюнктивит. Однако он проявляется только в трех процентов случаев.

Напомним, ранее главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолия Альтштейна рассказал о пяти главных симптомах COVID-19. Среди них он назвал высокую температуру, кашель, боль в горле, плохое самочувствие, потерю обоняния и вкуса, и призвал при отсутствии основных признаков не обращать внимание «на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать»