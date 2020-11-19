Обнаружено неожиданное последствие прививки от гриппа Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ученые обнаружили неожиданное последствие прививки от гриппа. Результаты их исследования опубликованы на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Выяснилось, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые сделали подобную прививку, на 18 процентов меньше, чем у других больных. Специалисты также пришли к выводу, что люди, вакцинированные от гриппа на 13 процентов реже сталкиваются с болезнями сердца. Кроме этого, вакцинация снижает риск смерти и от других заболеваний на 28 процентов.

Напомним, в начале ноября в России начали исследование вакцины, которая защищает одновременно от гриппа и коронавируса. Разработкой препарата занимается центр "Вектор". Сейчас его испытывают на лабораторных животных.

На сегодняшний в России зарегистрированы две вакцины от COVID019. На подходе третий препарат, который разрабатывает центр имени Чумакова. Скорее всего эта вакцина выйдет в массовый выпуск в феврале 2021 года.