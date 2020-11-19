В Госдуме предложили вернуться к выплате пенсий из бюджета Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета, и отказаться от идеи пенсионного страхования с помощью специальных фондов.

Депутат обратил внимание на то, что средняя страховая пенсия в России на сегодняшний день едва превышает прожиточный минимум. «С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей», - отметил он.

Миронов утверждает, что правки не спасут пенсионную систему. По его словам, идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов не оправдала себя, поэтому необходима «масштабная ревизия».

По его мнению, попытки исправить ситуацию делают ее только хуже, а решить проблему маленьких выплат за счет пенсионеров нельзя.

«Необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии «Справедливая Россия».

Миронов считает, что такое решение позволит снизить риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений и срежет нецелевые расходы.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий «по рангам», а также возобновить отчисления на будущую пенсию с заработной платы.