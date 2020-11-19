В Роскачестве назвали признаки качественной водки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Роскачестве назвали признаки качественной водки, изготовленной на основе спирта класса «люкс» либо «альфа». Эксперты исследовали 23 товара от 14 российских производителей, а проверяли алкоголь по 30-ти параметрам.

Для начала специалисты провели химическую экспертизу качества напитка: установили какой используется спирт, нет ли примесей токсичных элементов и осадков. 19 участников из 23 получили высший рейтинг – пять баллов.

Все выбранные образцы приготовлены на основе пищевого спирт и не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание метилового спирта ниже предельно допустимого уровня, а градусы на этикетке соответствуют градусам в бутылке.

По некоторым позиция возникли вопросы относительно содержания кальция и магния – это позволят сказать, что очищали волку явно не молоком, как заявлено на этикетке. Такие претензии есть к продуктам двух торговых марок. Ещё к двум образцам есть замечания по вкусу (он жгучий и резкий)

Что касается разницы между дорогой и бюджетной водкой, то безопасность подтвердили обе позиции. А вот если в водке ощущается горечь, то ее придают сульфаты – это значительный минус.

В Росалкогольрегулировании отметили, что потребитель всегда может проверить подлинность приобретаемого алкоголя в бесплатном приложении АнтиконтрафактАлко.

- Чаще всего не отвечает требованиям безопасности водка, продающаяся в магазинах и павильонах, не имеющих лицензии. Ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и часто не соответствует обязательным требованиям технических регламентов, - пояснил «Российской газете» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT сообщение о том, что в России с 1 января 2021 года возрастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.