Бундестаг принял предложение о поддержке проекта «Северный поток 2» Фото: REUTERS

В четверг, 19 ноября, правительство ФРГ приняло большинством голосов предложение фракции «Альтернатива для Германии» о поддержке проекта газопровода «Северного потока – 2».

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады ... Только на это они отреагируют», - отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, который уверен, что у Берлина есть шанс защитить проект

Напомним, ранее Конгресс США одобрил военный бюджет с санкциями, которые касаются не только тех, кто непосредственно строит и запускает газопровод «Северный поток - 2», но и фирм, контактирующих с этим проектом таких как страховые компании и порты. Позже Госдепартамент Соединённых Штатов заявил о решение в ближайшее время расширить ограничения против проекта.

После оглашения такого решения Берлин заявил, что несмотря на американские угрозы, не изменят своей позиции по проекту, а также сообщил о дальнейшей его поддержке. Немецкий бизнес указывал на огромные потери в связи с возможным прекращением строительства газопровода. Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что газопровод «будет достроен», однако ни так давно в Берлине не исключили, что дело Алексея Навального может повлиять на будущие проекта.