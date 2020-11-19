Какие опасности таят в себе популярные детские игрушки, совет врача-педиатра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выбор игрушек для детей в наших магазинах сегодня очень велик, но далеко не все безопасны. Привычные и приятные с виду товары могут навредить ребенку. В чем таится опасность той или иной игрушки, рассказала Пятому каналу врач-педиатр первой категории Марина Шестакова.

Токсичный материал

Даже самые дорогие игрушки могут быть сделаны из токсичного материала. Внешне они ничем не отличаются от безопасных, но содержат в составе отравляющие элементы.

К опасным относятся фталат, фенол, формальдегид, ртуть и свинец, но узнать о них можно только в специальной лаборатории, на глаз их не определить.

- А вот нанести вред они могут очень даже видимый. Привести к сбоям в работе эндокринной и центральной нервной системы, к нарушениям работы почек и печени, аллергическим реакциям, — пояснили Шестакова.

Магниты

Игрушки с магнитами одни из самых опасных. Дети могут их проглотить, но естественным путем они не выйдут из организма. Внутри магниты слепятся и удалять их придется хирургу.

- Они провоцируют непроходимость, а еще между ними может быть зажата стенка кишечника, что приводит к ее разрыву, — рассказала врач.

Мелкие детали

Это не надо объяснять. Мелкие детали ребенок может проглотить, засунуть в нос или в ухо. Кстати, небольшие гидрогелевые шарики тоже представляют опасность.

- Если их проглотить, то они увеличатся в размере, из-за того, что впитают в себя жидкость из желудка. Это может вызвать кишечную непроходимость, - пояснила Шестакова.

Батарейки

Батарейку тоже можно проглотить, но в отличие от проглоченного кусочка пластика, она способна вызывать тяжелейшие ожоги пищеварительного тракта.

Использовать игрушки с батарейками можно исключительно под присмотром взрослых. А еще нужно убедиться, что отсек, где расположен питательных элемент, плотно закрыт. Желательно при помощи отвертки.

Плюшевые игрушки

Это настоящие пылесборники, в которых легко заводятся пылевые клещи и вредные микроорганизмы. Что провоцирует сильные аллергические реакции у детей.

Игрушки не по возрасту

Речь идет о технике с пропеллерами, например, квадрокоптер. Ребенок может пораниться о вращающийся элемент или уронить технику себе на голову.

Музыкальные игрушки

Если превышен допустимый порог громкости в 65 децибел – это может привести к нарушению слуха.

Впереди Новый год, родители уже сейчас начали запасать подарки детям. На прилавках магазинов появляется все больше товаров сомнительного качества, поэтому нужно быть особенно внимательным.

А вот новогодних детских представлений в Кремле в этом году не будет, праздничный концерт запишут без зрителей и покажут по телевидению, пишет газета "Известия".