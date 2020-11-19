Адвокат Трампа считает, что нарушения на выборах были спланированы Фото: REUTERS

Руди Джулиани, адвокат действующего американского лидера Дональда Трампа заявил о наличии всех признаков, которые указывают на то, что нарушения в ходе президентских выборов в США были спланированы и осуществлялись по единому плану.

По его словам, когда республиканцы начали расследование нарушений на выборах, «очень быстро стало очевидно», что это «не обособленное» явление, a «цепочка нарушений», которая повторяется в ряде штатов.

«Практически полностью одинаковые случаи, что для любого опытного следователя свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами, особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией», - заявил адвокат в ходе пресс-конференции.

Джулиани уделил особое внимание Филадельфии и Детройту, где, по заявлениям представителей Трампа, было особенно много нарушений.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома анонсировал пресс-конференцию, в ходе которой его юристы расскажут о «пути к победе» на президентских выборах.