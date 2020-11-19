Шкуматов объяснил, почему идея ограничить скорость для электросамокатов провальная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс предложил упорядочить передвижение людей на электротранспорте. В ведомстве хотят установить ограничение скорости в 20 км/час для электросамокатов, гироскутеров и моноколес.

Передвигаться собственники указанного транспорта должны по тротуарам и пешеходным зонам, где пешеходы в обязательном порядке будут иметь преимущество.

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок», объяснил, почему такая инициатива пока не будет применима к реальной жизни.

- Кто будет контролировать скорость людей на электросамокатах? Никаких камер или специальных устройств для этого нет, а сотрудников ГИБДД сократили, - отметил Шкуматов в беседе с ОТР.

Эксперт уверен, что инициатива неприменима на практике, а если она и будет работать, то только в случае если водитель электросамоката врезался в пешехода.

- У нас некоторые электросамокаты развивают скорость до 80 км/час, то есть, это полноценное транспортное средство. На него должны распространяться правила, применимые для мопедов и скутеров. Сейчас с данной техникой творится такой же бардак, как раньше со скутерами и мопедами. Вспомните, когда их никто не регулировал, подростки носились по МКАДу зигзагами из левого ряда в правый, - подчеркнул Петр Шкуматов.

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов 18 ноября предложил вовсе запретить продажу средств индивидуальной мобильности (СИМ), способных разгонятся больше 20 км/ч. пишет газета "Известия".