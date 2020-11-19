В топ-3 регионов-лидеров по ремонту и строительству дорог в рамках нацпроекта вошла Самарская область

Самарская область в топе лидеров

В России подвели итоги работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Три региона названы лидерами по качеств реализации мероприятий в его рамках. В их число вошла и Самарская область.

- Мы входим в тройку лидеров по качеству исполнения нацпроекта – это та задача, которую я с первого дня работы в должности Губернатора ставил перед Правительством региона. Мы должны качественно, в срок подавать заявки, выполнять работы и, конечно же, всегда учитывать мнения жителей при реализации того или иного проекта, - поделился своим пониманием стоящих перед регионом задач глава губернии Дмитрий Азаров.

Он отметил, что лидерские позиции позволяют добиваться большего финансирования. В том году регион уже получил почти на 3 млрд больше денег на эти задачи, чем было запланировано ранее.

- В течение года я езжу сюда, в Москву, и защищаю интересы нашего региона, добиваюсь дополнительных средств. 1,5 млрд мы получили на строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, полмиллиарда рублей – на строительство мостового перехода через реку Сок, на реконструкцию трассы Тольятти – Ягодное мы также получили дополнительные средства, - уточнил губернатор и пообещал темпы работ не снижать.

При этом правительство региона будет стремиться выбиться в лидеры по всем направлениям. И благодаря хорошим показателям 2020 года сейчас уже утверждено финансирование на 2021 - более 11 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в регионе.