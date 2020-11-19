Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России напряженная, однако взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзор Анна Попова, которая обратилась к россиянам с просьбой не посещать общественные места без необходимости.

«Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью программе «Вести» в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, вводить локдаун в стране не придется, если меры профилактики коронавирусной инфекции в стране будут соблюдаться. Она напомнила, что первым делом необходимо соблюдать правила личные: надевать маску, мыть руки, а также не забывать о соблюдении социальной дистанции.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в России число новых случаев заражения за сутки установило антирекорд. За минувший динь выявлено 23 610 заболевших коронавирусной инфекцией. Обще число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России превысило отметку в два миллиона.