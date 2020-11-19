Суд Москвы арестовал экс-депутата Одесского горсовета Маркова за контрабанду изделий из золота Фото: Андрей МИРЕЙКО

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца экс-депутата Одесского горсовета, бывшего члена Партии регионов Украины Олега Маркова. Политика подозревают в контрабанде золотых изделий, представляющих историческую ценность.

Как передает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда, экс-депутата подозревают по ч. 1 ст. 226.1 «Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере».

По данным источник агентства в правоохранительных органах, бывший депутат был задержан силовиками в центре столице на территории одного из бизнес-центров по подозрению в сбыте изделий из золота периода Железного века.

Олег Марков являлся депутатом горсовета Одессы VI созыва от Партии регионов. В декабре 2014 года Министерство внутренних дел Украины объявило его брата основателя всеукраинской политической партии «Родина» Игоря Маркова в розыск. В Киеве его признали «лицом, которое скрывается от суда». Его заподозрили в избиении участников митинга в Одессе 2 сентября 2007 года. Позже политика задержали в Италии и выдали Украине, после чего Олег Марков покинул Украину.