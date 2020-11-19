Власти Ирландии по примеру Дании советуют фермерам уничтожить всех норок Фото: Влад КОМЯКОВ

Министерство здравоохранения Ирландии по примеру Дании рекомендовало фермерам уничтожить популяцию норок, чтобы исключить возможность мутации коронавирусной инфекции.

Такая рекомендация указана в заявлении ведомства, где отмечается, что выращивание норки представляет собой риск появления дополнительных адаптированных к этому животному вариантов SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус нового типа.

При этом, в сообщении министерства уточняется, что на сегодняшний день в стране не зафиксировано ни одного случая заражения норок коронавирусом.

Напомним, вспышки коронавирусной инфекции среди норок зафиксировали в шести странах мира. Кроме Дании, COVID-19 обнаружили на зоофермах в Италии, Испании, Нидерландах, Швеции, а также США. В России не зафексировали ни одного случая заражения норок.

После выявления коронавирусной инфекции у норок на фермах Дании, власти потребовали немедленно приступить к их массовому уничтожению на всех зверофермах страны, вне зависимости от наличия у зверей заболевания. Через неделю министр сельского хозяйства Могенс Енсен назвал такое решение ошибкой, позже он принял решение уйти в отставку. Однако к тому времени было уничтожено уже около 2,4 миллиона особей.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 ноября, Минздрав Дании заявил о возможном исчезновении мутировавшего коронавируса, обнаруженного у норок. Незадолго до этого там заявили об уничтожении всех зараженных норок