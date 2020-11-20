Коронавирус в Москве, последние новости на 20 ноября 2020 года: рестораны нарушают запрет работы после 23.00

В Москве снова зафиксировали антирекордные цифры по количеству заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве снова зафиксировали антирекордные цифры по количеству заболевших - 6438 новых случаев заражения. Среди заболевших 42,1%— от 18 до 45 лет, 15,3% — дети.

- Госпитализировано 1467 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 410 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась с просьбой не посещать общественные места без необходимости.

При этом количество вылечившихся от инфекции увеличилось до 388 416 человек.

Роспотребнадзор проверил соблюдение мер профилактики COVID-19 в аквапарке «Мореон» в Ясенево. Нарушений не обнаружили, но проведен отбор проб воздуха и воды в бассейне аквапарка, а также смывы с контактных поверхностей.

- Данные пробы будут обследованы на санитарно-химические и микробиологические показатели, - сказали в Роспотребнадзоре.

Инспекторы продолжают проверять соблюдение требований заполняемости не более 25% в театрах и концертных залах. Такие меры будут действовать до 15 января 2021 года.

- Проведено обследование театра «Сатирикон», заполняемость зала соответствуют установленным нормам, на входе гражданам выдавались перчатки и маски, - рассказал главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.

Более 20 заведений в районе Арбата, Нового Арбата и Поварской улицы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы после 23.00. Среди заведений бар «Chesterfield», ресторан «Жигули» и караоке «Сопрано».

- В ходе рейда было выявлено несколько случаев, когда в залах находились посетители после 23 часов. Проведены профилактические беседы с администраторами. Посетители были рассчитаны и заведения прекратили свою работу. Никаких штрафных санкций инспекторских составом принято не будет, - сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.