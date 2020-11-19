В США собираются разобрать один из крупнейших в мире радиотелескопов. Фото: Национального научного фонда США Фото: Twitter.com

Одну из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо» в Пуэрто-Рико разберут из-за угрозы разрушения. Об этих планах сообщил национальный научный фонд США, которому принадлежит телескоп.

В августе текущего года оторвавшийся вспомогательный трос оставил в зеркале отражателя астрономической обсерватории разрыв длиной 30 метров. Научные наблюдения были прекращены.

В ноябре у «Аресибо» порвался основной трос, который нанес телескопу другие повреждения. После оценки состояния прибора инженеры решили, что его восстановление не может быть безопасным для строителей и персонала. В связи с такими рисками национальный научный фонд США запланировал вывод из эксплуатации 305-метрового телескопа, который работал 57 лет.

«После анализа инженерных оценок, которые сочли, что повреждение обсерватории "Аресибо" не может быть стабилизировано без риска … национальный научный фонд США начинает планировать вывод из эксплуатации», - говорится в заявлении на сайте фонда.

Напомним, ранее американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на март 2021 года запуск своего новейшего телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb) до осени следующего года. Соответствующие решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции.