Макрон заявил о готовности принять меры для защиты наследия Карабаха

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров по видеосвязи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности принять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Елисейский дворец.

В сообщении говорится, что французский лидер также заявил «об усилиях по оказанию гуманитарной помощи со стороны Франции, а также желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия региона».

В ходе переговоров Макрон также обсудил приоритеты Парижа после прекращения огня в Карабах. В Елисейском дворце отметили, что окончание боевых действий должно позволить «возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха», а также обеспечить возвращение десятков тысяч людей в свои дома.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана отметил важность обеспечения сохранности христианских храмов в районах Нагорного Карабаха, которые переходят Баку. Алиев в свою очередь заверил российского лидера, что христианские храмы на территории его страны находятся под охраной