Протесты в Белоруссии, последние новости на 20 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 20 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Силовики задержали подозреваемых по делу о разглашении врачебной тайны о Романе Бондаренко, погибшем в драке на так называемой "площади перемен" в Минске. В отношении медиков, передавших СМИ результаты медицинского освидетельствования начато уголовное производство.

Беларускалий уволил за прогулы 49 работников, присоединившихся к стачке.

Следующий пакет санкций ЕС против Белоруссии не ограничится персональными ограничениями против должностных лиц - теперь под них попадут организации, компании и предприниматели, связанные с властями республики. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Подготовку очередного, третьего раунда санкций уже одобрили главы МИД стран Евросоюза. Подготовка документа займет несколько недель.

КГБ внес основателей telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заверила, что протесты в республике не имеют антироссийского характера и являются "продемократическими". Соответствующее заявление прозвучало в ходе ее встречи с главой правительства Нидерландов Марком Рютте.