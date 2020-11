Букеровская премия по литературе за 2020 досталась Дугласу Стюарту – шотландскому писателю

Шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain стал обладателем Букеровской премии за 2020 год. Фото: twitter/TheBookerPrizes

Букеровская премия по литературе за 2020 досталась шотландскому писателю Дугласу Стюарту. Престижную награду прозаику принес его дебютный роман «Шагги Бэйн» (Shuggie Bain), основанный на детских воспоминаниях автора. Об этом говорится на странице Фонда Букеровской премии в Twitter.

44-летний Дуглас Стюарт стал вторым шотландцем в истории, удостоенным этой премии: до него Букеровская премия была присуждена в 1994 году Джеймсу Келману за роман «До чего ж оно все запоздало» (How late it was, how late).

Книга «Шагги Бэйн» рассказывает о бедной семье из Глазго в 80-х годах прошлого века. Мать семейства борется с пристрастием к алкоголю, и все ее дети по очереди покидают родной дом, кроме главного героя – мальчика по имени Шагги.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Букеровская премия учреждена в 1968 году, она присуждается за лучшее прозаическое произведение на английском языке. До 2014 года ее вручали только гражданам Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. Но теперь получить эту престижную литературную награду может автор с любым гражданством, главное – чтобы его роман был написан на английском языке и опубликован в Соединенном Королевстве. Приз победителю – 50 тысяч фунтов стерлингов (около 4,6 миллиона рублей).