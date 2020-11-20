Канадский журналист утверждает, что ЧМ–2021 по хоккею могут перенести из Белоруссии в Россию

По слухам, ЧМ–2021 по хоккею могут перенести из Белоруссии в Россию Фото: REUTERS

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году могут перенести из Белоруссии в Россию, такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ). Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщил на своей странице в Twitter журналист The Hockey News Райан Кеннеди.

По данным канадского корреспондента, «ИИХФ перенесет чемпионат мира» из Минска в Москву, и глава международной хоккейной организации Рене Фазель в ближайшее время посетит нашу страну, чтобы встретиться с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком по этому вопросу.

«Латвия сохранит свои игры», - добавил Райан Кеннеди.

Стоит отметить, что официального подтверждения информации о переносе чемпионата из Минска в Москву не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что ИИХФ в связи с пандемией коронавируса отменила еще 18 турниров. Были отменены все международные соревнования, кроме Чемпионата мира, который должен пройти 21 мая по 6 июня 2021 года в Белоруссии и Латвии.