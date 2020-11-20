Футболист сборной России Дивеев получил серьезные травмы в матче с Сербией

Сборная России по футболу в матче Лиги наций проиграла Сербии со счетом 5:0 Фото: REUTERS

Во время матча Лиги наций с командой Сербии футболист сборной России Игорь Дивеев получил серьезные травмы. Медицинское обследование выявило у защитника ЦСКА перелом носа со смещением, черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в гостевом матче группового этапа Лиги наций россияне проиграли сербам с разгромным счетом 0:5. После поражения капитан национальной команды Георгий Джикия прокомментировал итоги матча, от имени всех игроков российской сборной извинившись за неоправдавшиеся ожидания болельщиков.

На третьей минуте встречи в Белграде 21-летний Игорь Дивеев неудачно упал на спину, ударив себе коленом в лицо. Однако защитник доиграл тайм до конца, а в перерыве его заменили. Сроки восстановления футболиста после травм не указываются.

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