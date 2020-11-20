Белый дом: 20 ноября Трамп примет участие в саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

В пятницу, 20 ноября, действующий президент США Дональд Трамп примет участие в саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который из-за пандемии коронавируса будет проходить в дистанционном режиме.

Участие американского лидера в этой встрече подтвердил высокопоставленный представитель вашингтонской администрации.

«Президент Трамп примет завтра участие в виртуальном саммите АТЭС», - сказал представитель Белого дома в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о планах хозяина Овального кабинета.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Австралии, Новой Зеландии и островов Тихого океана Сандра Оудкирк говорила, что Соединенные Штаты пока не определились с тем, кто будет представлять страну на встрече. В последний раз Дональд Трамп присутствовал на саммите АТЭС в ноябре 2017 года.