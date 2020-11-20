В России предложили выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции

Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции в российскую экономику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предложили выдавать богатым иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в нашей стране в обмен на инвестиции не менее десяти миллионов рублей. С такой инициативой выступило Минэкономразвития, ведомство подготовило соответствующий законопроект, позволяющий получить вид на жительство в упрощенном порядке за вклад в развитие российской экономики.

Чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно будет выполнить одно из нескольких условий: либо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей, либо сделать инвестицию в 50 миллионов, если речь идет об иностранной организации, однако в таком случае фирма должна работать не менее трех лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подготовленный министерством проект закона.

Кроме того, заинтересованный в получении вида на жительство в России иностранец может вложить 15 миллионов рублей в российский бизнес, не становясь при этом акционером. В этом случае компании тоже должно быть как минимум три года, ей нужно уплатить как минимум шесть миллионов рублей в качестве налогов и принять на работу не менее 25 человек.

Еще один вариант предусматривает такую возможность: иностранец зарегистрируется в качестве ИП, вкладывает в дело 10 миллионов рублей и трудоустраивает как минимум десять россиян.

По мнению экспертов, подобный инструмент может быть востребован у граждан «сложных юрисдикций» – например, из стран Ближнего Востока и Африки.