В ВОЗ советуют не применять ремдесивир при лечении больных с коронавирусом

ВОЗ рекомендует не использовать ремдесивир для лечения больных с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ремдесивир для лечения больных с коронавирусом, поскольку международная группа экспертов, исследовавших эффективность этого препарата при заболевании COVID-19 так и не нашла доказательств того, что ремдесивир действительно улучшает состояние пациентов с «ковидом».

В заявлении отмечается, что «ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19» в больницах, «независимо от тяжести их заболевания», «его роль в клинической практике остается неопределенной», а подтверждений тому, что это средство в самом деле «улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких» все еще не выявлено, передает ТАСС.