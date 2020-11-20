В ВОЗ советуют не применять ремдесивир при лечении больных с коронавирусом

ВОЗ рекомендует не использовать ремдесивир для лечения больных с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ремдесивир (Remdesivir) для лечения больных с коронавирусом, поскольку международная группа экспертов, исследовавших эффективность этого препарата при заболевании COVID-19 так и не нашла доказательств того, что ремдесивир действительно улучшает состояние пациентов с «ковидом».

В заявлении отмечается, что «ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19» в больницах, «независимо от тяжести их заболевания», «его роль в клинической практике остается неопределенной», а подтверждений тому, что это средство в самом деле «улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких» все еще не выявлено, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ремдесивир разработан как лекарство от Эболы, однако, несмотря на предупреждения ВОЗ, препарат был одобрен для лечения больных с коронавирусом в некоторых странах. В частности, это средство применяют в Соединенных Штатах и Великобритании.