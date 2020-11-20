В трех штатах США суды отклонили иски республиканцев о махинациях на выборах

Пересчёт голосов на президентских выборах в США продолжается до сих пор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 19 ноября, суды трех штатов США – Джорджии, Аризоны и Пенсильвании отклонили иски республиканцев, пытающихся доказать массовые махинации демократов во время прошедших в стране 3 ноября президентских выборов.

Так, судья Северного округа Джорджии Стивен Гримберг, назначенный на должность администрацией Дональда Трампа, заявил, что по законодательству штата не уполномочен вмешиваться в избирательные процедуры, передает телеканал CNN. При этом, оглашая свое решение, судья подчеркнул, что «право голоса каждого человека священно», однако это, по его словам, «не означает, что отдельные избиратели вправе диктовать порядок голосования и подсчета голосов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее демократ Джозеф Байден заявил, что не исключает возможности подачи судебного иска к администрации действующего президента США Дональда Трампа, которая отказывается признать его победу на выборах.

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