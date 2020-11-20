Германии предстоит «решающая схватка» за «Северный поток — 2»

Бундестаг принял предложение о поддержке проекта «Северный поток 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии предстоит «решающая схватка» за строительство российского газопровода «Северный поток — 2» с Соединенными Штатами, пишет немецкая газета Die Welt.

Издание отмечает, что ранее власти ФРГ пытались «задобрить» США, начав строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), однако на данный момент эти работы приостановились, и Берлину вскоре придется «дать четкий и ясный ответ» Вашингтону по поводу российского проекта.

Газета напоминает, что демократ Джозеф Байден, которого СМИ уже объявили следующим президентом США, всегда был против проекта «Северный поток — 2», и если до сих пор германским властям удавалось оставлять вопрос о завершении строительства газопровода, то вскоре это станет невозможным. Правительство ФРГ, по мнению автора статьи, рискует столкнуться с угрозой санкций, которые Берлин стремился предотвратить.

«Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток — 2» все ближе», - говорится в публикации Die Welt.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 19 ноября, правительство ФРГ большинством голосов приняло предложение фракции «Альтернатива для Германии» о поддержке проекта газопровода.

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