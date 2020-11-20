В Роспотребнадзоре рассказали, как говорить с детьми о коронавирусе

Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объясняя детям, что такое коронавирус, родители должны говорить с ними на доступном для ребенка языке, напоминать о необходимости регулярно мыть руки, однако при этом ни в коем случае не запугивать болезнью.

Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства. Отмечается, что «сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слышали о коронавирусной болезни COVID-19», и дети тоже могут испытывать беспокойство по поводу возможности заразиться.

«Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству. Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте», - советуют специалисты.

В сообщении ведомства также говорится, что «один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний – это просто поощрять регулярное мытье рук». Родителям советуют показать ребенку, «как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание».

Напомним, как писал сайт kp.ru, эксперты назвали четыре симптома коронавируса, которые проявляются на ранних стадиях заболевания COVID-19.