В Китае грузовик врезался в похоронную процессию, погибли девять человек

ДТП произошло в городе Синьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром в пятницу, 20 ноября, в Китае произошло крупное ДТП, унесшее жизни девяти человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление транспорта Министерства общественной безопасности КНР.

По данным агентства, около 05:00 по местному времени (00:00 мск) в центральной китайской провинции Хэнань грузовик врезался в похоронную процессию. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 15 сентября в том же городе Синьян грузовик с гравием перевернулся на дороге и въехал в толпу людей. Тогда в результате аварии восемь человек погибли, 11 пострадали.