Последние новости на утро 20 ноября 2020: Эксперты назвали четыре ранних симптома коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 20 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 20 ноября 2020 года.Эксперты назвали четыре ранних симптома коронавируса. Прежде всего ученые из Имперского колледжа в Лондоне указали на спутанность сознания, которая может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий перенесенной инфекции, однако появляется уже на ранних стадиях заболевания.

Вторым ярким симптомом является повышенная утомляемость, на которую указали ученые из Тринити колледжа в Дублине, обнаружившие, что она встречается примерно у каждого второго больного коронавирусной инфекцией и может сохраняться до десяти недель.