ГИБДД получит новые приборы для тестирования водителей на наркотики и алкоголь за 15 секунд

Выявлять пьяниц и наркоманов за рулем будут мгновенно с помощью новых приборов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России дорожных инспекторов скоро обеспечат новыми приборами, способными за несколько секунд определить наличие алкоголя и наркотиков в организме водителя, рассказал сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

- Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ, - передаёт РИА Новости слова Черникова.

Также сообщается, что все индикаторы смогут определять наличие алкоголя и наркотиков меньше чем за минуту. Один из них сможет сообщать об опьянении водителя за 15 секунд. При этом часть индикаторов будет выявлять алкоголь и наркотики в слюне, а часть - в выдыхаемом воздухе.