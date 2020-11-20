200 рыбаков заразились неизвестной болезнью: её источник находится в океане

Заражённые рыбаки жалуются на сильный зуд по всему телу, раздражение глаз и струпья на коже. Фото: Sud Quotidien

Около 200 рыбаков в западноафриканском Сенегале заразились неизвестной болезнью, сообщает газета Sud Quotidien. Губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салл сообщил, что накануне число заражённых составляло 82 человека.

Власти также сообщили, что все заболевшие сенегальцы рыбачили в одном районе Атлантического океана. Сейчас рыбный промысел там запрещён, а пробы воды будут изучать.

Сообщается также, что поступившие пациенты жалуются на сильный зуд по всему телу и раздражение глаз, а их кожа покрыта струпьями. Наиболее поражёнными участками кожи стали те, которые соприкасались с водой в открытом океане.

Сейчас всех заражённых изолировали в прибрежном городе Рюфиск. Он расположен неподалёку от того места в океане, где рыбачили пострадавшие. Для их содержания власти выделили стадион.