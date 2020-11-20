Умер патриарх Сербский Ириней

Сербский патриарх Ириней скончался от коронавируса в возрасте 90 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет в военном госпитале "Карабурма" в Белграде, где проходил лечение от коронавируса, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Предстоятеля Сербской православной церкви госпитализировали с подтверждённым диагнозом коронавируса 4 ноября. Его должны были выписать через две недели, но в воскресенье, 15 ноября, состояние патриарха ухудшилось на фоне хронической сердечной недостаточности. Врачи смогли стабилизировать самочувствие священнослужителя, но в четверг, 19 ноября, он скончался.

Патриарх Ириней родился 28 августа 1930 года в селе Видова. В 1951 году он окончил духовную семинарию в Призрене, затем факультет богословия Белградского университета, а после - аспирантуру при факультете богословия Афинского университета. После учёбы патриарх прошёл службу в армии, а в 1959 стал монахом. Иренея избрали викарным епископом патриарха Сербского в мае 1974 года. В первый день работы Архиерейского Собора Сербской церкви в Белграде 22 января 2010 года он был избран новым патриархом.